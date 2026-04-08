Workshop di Macramè - Crea il tuo porta bottiglia
Un workshop dedicato al macramè permette di imparare la tecnica di intreccio a mano che permette di trasformare fili semplici in oggetti decorativi. Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un porta bottiglia, seguendo le istruzioni di un esperto. L’attività si svolge in un ambiente informale, offrendo la possibilità di conoscere i diversi passaggi necessari per creare un prodotto artigianale.
Scopri l’arte del macramè, la tecnica di intreccio a mano che trasforma semplici fili in creazioni uniche. Durante questo laboratorio imparerai le basi dei nodi principali e realizzerai un portabottiglie intrecciato, perfetto come oggetto decorativo o idea regalo. Ogni nodo sarà un modo per. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Workshop macramè – Crea il tuo portavaso
Crea il tuo portavaso in macramèDai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale.