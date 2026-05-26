Cpr la Provincia acquista Maso Visintainer

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Provincia ha acquistato l’area di Maso Visintainer a Piedicastello, a Trento. L’intervento riguarda la realizzazione del Cpr. La proprietà passa ora alla Provincia, che ha concluso l’acquisto nelle ultime ore. L’area sarà destinata alla costruzione del Centro di permanenza temporanea. La decisione si inserisce nel progetto di sviluppo dell’infrastruttura. Nessuna altra informazione sui tempi o sui dettagli dell’intervento è stata comunicata.

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Nuovo e importante passo avanti per la realizzazione del Cpr a Trento: è delle scorse ore, infatti, l’acquisto da parte della Provincia dell’area di Maso Visintainer nella zona di Piedicastello.“L’operazione patrimoniale, del valore complessivo di 1.230.000 euro, rappresenta lo snodo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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