Cpr la Provincia acquista Maso Visintainer

Notizia in breve

La Provincia ha acquistato l’area di Maso Visintainer a Piedicastello, a Trento. L’intervento riguarda la realizzazione del Cpr. La proprietà passa ora alla Provincia, che ha concluso l’acquisto nelle ultime ore. L’area sarà destinata alla costruzione del Centro di permanenza temporanea. La decisione si inserisce nel progetto di sviluppo dell’infrastruttura. Nessuna altra informazione sui tempi o sui dettagli dell’intervento è stata comunicata.