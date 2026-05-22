Cpr il consiglio comunale fa quadrato Valettini scrive al ministro Piantedosi | Totale contrarietà qui e in provincia
Il Consiglio comunale di Aulla si è riunito di recente per discutere della questione relativa al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, noto come CPR. Durante il dibattito, i consiglieri hanno espresso una posizione unanime di totale contrarietà sia a livello locale che provinciale. Nel frattempo, il sindaco ha inviato una lettera al ministro dell’Interno, sottolineando questa posizione e chiedendo chiarimenti sulle future decisioni riguardanti il centro. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e ha evidenziato l’orientamento compatto del consiglio comunale.
Aulla, 22 maggio 2026 – Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio continua ad agitare la politica locale, ma alla fine il consiglio comunale di Aulla ritrova l’unità. Dopo un dibattito serrato, segnato da pesanti accuse incrociate tra maggioranza e opposizione, l’aula ha approvato una mozione condivisa che esprime la totale contrarietà alla struttura, non solo sul territorio comunale ma in tutta la provincia. Le comunicazioni del sindaco. Il consiglio si è aperto con le comunicazioni del sindaco Roberto Valettini, in merito all’ipotizzata apertura di un Cpr a Pallerone. Il primo cittadino ha annunciato di aver scritto direttamente al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai sindaci del territorio e al Presidente della Regione Toscana, chiedendo un incontro urgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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