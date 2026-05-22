Cpr il consiglio comunale fa quadrato Valettini scrive al ministro Piantedosi | Totale contrarietà qui e in provincia

Il Consiglio comunale di Aulla si è riunito di recente per discutere della questione relativa al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, noto come CPR. Durante il dibattito, i consiglieri hanno espresso una posizione unanime di totale contrarietà sia a livello locale che provinciale. Nel frattempo, il sindaco ha inviato una lettera al ministro dell’Interno, sottolineando questa posizione e chiedendo chiarimenti sulle future decisioni riguardanti il centro. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e ha evidenziato l’orientamento compatto del consiglio comunale.

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