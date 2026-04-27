Castel Volturno preoccupazione per il CPR | il Garante dei detenuti della provincia di Caserta esprime forte dissenso

Il Garante dei detenuti della provincia di Caserta ha espresso forte dissenso riguardo alla situazione del Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR) di Castel Volturno, chiedendo alle istituzioni di rispettare la dignità e i diritti delle persone presenti. La dichiarazione evidenzia la preoccupazione per le condizioni e il trattamento dei detenuti nel centro, senza entrare nel merito di altre questioni.

Castel Volturno, forte dissenso sul CPR: il Garante dei detenuti di Caserta richiama le istituzioni al rispetto della dignità e dei diritti umani. La notizia della volontà del Governo di realizzare un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel territorio di Castel Volturno suscita in me, quale Garante dei diritti delle persone detenute della Provincia di Caserta, una profonda preoccupazione e un fermo dissenso. Come autorità di garanzia, chiamata a vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, e come uomo di Chiesa, non posso accettare la realizzazione di una struttura che rischia di tradursi, ancora una volta, in un luogo di sospensione dei diritti, di marginalità e di sofferenza umana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castel Volturno, preoccupazione per il CPR: il Garante dei detenuti della provincia di Caserta esprime forte dissenso Notizie correlate Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provinciaA sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di... CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice NOTempo di lettura: 2 minutiIl Forum del Terzo Settore della Campania esprime la propria netta e ferma contrarietà all’ipotesi di apertura di un Centro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: No ai centri che escludono: appello da Napoli per Castel Volturno; Centro rimpatri a Castelvolturno, Battaglia: Questo territorio non può diventare il luogo dove si spostano i problemi; Cpr a Castel Volturno, i vescovi: il territorio non può essere sempre mortificato; La Chiesa campana dice no al Cpr a Castel Volturno: Si segue la logica dello scarto. Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro FernandesScopri tutti i dettagli riguardo Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro Fernandes . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Cpr a Castel Volturno, i vescovi: il territorio non può essere sempre mortificatoPreoccupazione della Chiesa campana per il progetto di realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno. In una nota, la Conferenza episcopale regionale esprime contrarietà alla ... ilroma.net "NAPOLI FELIX" a Castel Volturno (CE): Ricordiamo che OGGI il nostro film collettivo "NAPOLI FELIX", per la regia di Alessia Maturi e Maria Reitano, approda a Castel Volturno (CE)! Domenica 26 aprile 2026, alle ore 18:00, sarà proiettato presso la Casa del - facebook.com facebook Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com