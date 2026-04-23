Oggi a Roma, durante un incontro con gli studenti delle Consulte presso l'Itis Galilei, cinque studenti appartenenti a collettivi di sinistra hanno tentato di interrompere il ministro dell'Istruzione e del Merito. Tuttavia, gli studenti presenti agli incontri hanno prontamente allontanato i collettivi, impedendo l’interruzione. L’evento si è svolto senza ulteriori incidenti, e il ministro ha proseguito il suo intervento.

Cinque studenti, appartenenti a collettivi di sinistra, hanno cercato di interrompere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'incontro di oggi con gli studenti delle Consulte studentesche, presso l'Itis Galilei a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, i contestatori hanno gridato e inveito contro di lui, ma sono stati a loro volta zittiti e cacciati dagli studenti delle Consulte elette, applaudendo Valditara. Le Consulte studentesche provinciali rappresentano gli studenti di tutte le province italiane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I collettivi di sinistra interrompono Valditara, ma gli studenti delle Consulte li mandano via

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