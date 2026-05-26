Così la sinistra ha scippato la Costituzione che è di tutti
Un nuovo libro, scritto da Antonio Polito e pubblicato da un editore di Silvio Berlusconi, è arrivato in libreria. Non si tratta di un instant book, ma di un saggio approfondito. Il testo si concentra sul fatto che la Costituzione non appartiene a una sola parte politica, evidenziando come la sinistra abbia, secondo l’autore, modificato o interpretato in modo parziale alcuni suoi aspetti.
Un duro pamphlet di Antonio Polito contro l’uso politico della Carta. Che non è sacra e che può essere cambiata. Non si è ancora spenta l'eco dei Bella ciao per la vittoria dei «No» al referendum sulla Giustizia, che arriva in libreria - ma non è affatto un instant book, anzi è studiatissimo - il saggio di Antonio Polito La costituzione non è di sinistra (Silvio Berlusconi editore). Attenzione: Polito, intellettuale per nulla ascrivibile all'area delle destre, non critica la Costituzione, ma l'uso politico che si fa della Costituzione. Spiega come non sia un testo perfetto o intoccabile. Che non può essere utilizzata da una sola parte politica, essendo nata come un compromesso tra diverse culture e come punto di incontro di visioni diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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