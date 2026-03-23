Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Ogni mattina nella tua email le notizie più importati selezionate dal direttore. È il quotidiano on line della destra italiana: fondato a Roma nel 1952, nel 1963 divenne l’organo di partito del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale e nel 1995 di Alleanza Nazionale. Nel 2009 è stato uno dei quotidiani del Popolo della Libertà. Attualmente è organo della Fondazione Alleanza Nazionale. Registrazione Tribunale di Roma n. 16225 del 2321976 ISSN 2499-7919 La testata Secolo d’Italia usufruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Costituzione è intoccabile per la sinistra che però “dimentica” la parte inattuata sui corpi intermedi. La Chiesa, invece…

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LA COSTITUZIONE DELLA DISCORDIA

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Temi più discussi: La piazza del No al referendum di Schlein, Conte e Landini dice no a tutto: Vota sì chi ha commesso delitti; Il 22 marzo andrò a votare … e voterò Sì. La Costituzione non è un totem da venerare, ma uno strumento della democrazia da migliorare nel tempo; Nunzia De Girolamo: Al Referendum voterò sì perché credo in una giustizia giusta; IL CSM È GIÀ POLITICIZZATO ED IL REFERENDUM È CONTRO LA LOTTIZZAZIONE PARTITOCRATICA.

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Ultime ore per salvare la Costituzione, dopodiché se vince il Sì chiudetevi in casa e non aprite a nessuno. x.com