L’ex presidente della Consulta afferma che alcuni esponenti della sinistra voteranno No solo per opporsi a Meloni, tradendo così la Costituzione. Aggiunge che, pur non essendo di destra, il governo sta agendo correttamente. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico e riguardano le posizioni politiche sulla prossima consultazione referendaria.

L’ex presidente della Consulta Augusto Barbera: «Non sono di destra, ma il governo sta facendo la cosa giusta. Tanti come me la sosterranno. L’Anm si è rivelata essere formazione politica». Nel suo elegante studio nel centro di Bologna ci sono centinaia di libri, tra cui molte preziose edizioni di antiquariato giuridico (compreso un Digesto di Giustiniano, pubblicato ad Amsterdam nel 1680, scritto in caratteri microscopici, e un’edizione dei Promessi sposi del 1916 con riprodotte le correzioni di Alessandro Manzoni), e decine di statuine di Sant’Antonio da Padova, antiche e meno, che ricordano il secondo nome dell’insigne costituzionalista Augusto Barbera. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Barbera: «La sinistra che voterà No solo per dar contro a Meloni tradisce la Costituzione»

Articoli correlati

Il monito di Barbera alla sinistra: è un tradimento della Costituzione trasformare il referendum in un voto politicoIl giurista al Messaggero: Essere a favore della separazione delle carriere fa parte della storia dei riformisti.

Meloni: “Per la sinistra la satira è sacra solo se è contro di noi”. Et voilà la difference BlanchardPrima il Partito democratico monta la polemica con i suoi parlamentari ed esponenti in Vigilanza Rai sulla partecipazione a Sanremo del comico Andrea...

Approfondimenti e contenuti su Barbera La sinistra che voterà No solo...

Temi più discussi: Da Augusto Barbera a Bobo Craxi: la galassia di sinistra schierata per il Sì al referendum sulla giustizia; Referendum, l’ex presidente della Corte Costituzionale Barbera: A sinistra la riforma si bloccò per non entrare in conflitto con l’Anm; Referendum, perché votare Sì non è di destra; Voto con la Sinistra del Sì, tenendo conto dei limiti e contro i manicheismi moralisti.

Da Augusto Barbera a Bobo Craxi: la galassia di sinistra schierata per il Sì al referendum sulla giustiziaDeputati, senatori, filosofi e professori. All'interno dei partiti e nel mondo della giustizia sono tante le personalità che hanno deciso di schierarsi apertamente a favore della riforma Nordio, decid ... ilfoglio.it

Referendum sulla Giustizia, Mario Sechi scopre una sinistra con cui si può parlare: quella che vota SìTravolti dallo spirito di fazione nel cerchio magico della Schlein e nello scantinato del Movimento Cinque Stelle, hanno deciso di rotolarsi nel fango spargendo menzogne sulla riforma, sperando che ... tag24.it

Serie B, al Barbera solo 2-2 e mille rimpianti con la Juve Stabia. I rosanero, subito sotto per un rigore di Leone, giocano un primo tempo opaco. Nella ripresa la rimonta grazie a Pohjanpalo e Bani viene vanificata dalla rete di Mosti - facebook.com facebook

La Juve Stabia strappa un punto al Barbera Il Palermo bloccato in casa dalle vespe 2-2 #PalermoJuveStabia #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN x.com