Cos’è e come agisce il retinal l’elisir di giovinezza coreano
Un nuovo prodotto chiamato retinal sta facendo parlare di sé come un possibile segreto di giovinezza. Viene descritto come un elisir coreano che promette di migliorare la pelle, rendendola più levigata e luminosa. Sui social viene già definito come un rimedio per ottenere la cosiddetta “glass skin”, una pelle dall’aspetto molto lucido e compatto. La sua azione sulla pelle è legata a specifici ingredienti attivi.
Affina la pelle, promette un effetto “ glass skin ” e sui social viene già definito il nuovo elisir di giovinezza coreano. Il retinal non è una novità assoluta, ma negli ultimi mesi è diventato uno degli ingredienti più chiacchierati della skincare anti-età. Merito (anche) della cosmetica coreana, che lo ha riportato al centro dell’attenzione con sieri e booster sempre più performanti e, spesso, molto condivisi sui social. Il caso più recente è i l Celimax Retinal Shot, uno dei prodotti K-beauty che ha fatto più parlare di sé. Non perché introduca un principio attivo inedito, ma perché interpreta il retinal in chiave contemporanea: texture studiata per la pelle sensibile, attivi di supporto e una narrazione molto orientata ai risultati visibili. 🔗 Leggi su Amica.it
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