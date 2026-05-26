Un nuovo prodotto chiamato retinal sta facendo parlare di sé come un possibile segreto di giovinezza. Viene descritto come un elisir coreano che promette di migliorare la pelle, rendendola più levigata e luminosa. Sui social viene già definito come un rimedio per ottenere la cosiddetta “glass skin”, una pelle dall’aspetto molto lucido e compatto. La sua azione sulla pelle è legata a specifici ingredienti attivi.

Affina la pelle, promette un effetto “ glass skin ” e sui social viene già definito il nuovo elisir di giovinezza coreano. Il retinal non è una novità assoluta, ma negli ultimi mesi è diventato uno degli ingredienti più chiacchierati della skincare anti-età. Merito (anche) della cosmetica coreana, che lo ha riportato al centro dell’attenzione con sieri e booster sempre più performanti e, spesso, molto condivisi sui social. Il caso più recente è i l Celimax Retinal Shot, uno dei prodotti K-beauty che ha fatto più parlare di sé. Non perché introduca un principio attivo inedito, ma perché interpreta il retinal in chiave contemporanea: texture studiata per la pelle sensibile, attivi di supporto e una narrazione molto orientata ai risultati visibili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è e come agisce il retinal, l’elisir di giovinezza coreano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cos'è il Botox e come agisceIl Botox, noto anche come tossina botulinica, è una sostanza iniettabile derivata da un batterio.

Madre e figlia avvelenate con ricina: cos'è e come agisce questo veleno letaleUna donna e sua figlia sono state trovate morte a causa di un avvelenamento con ricina, una sostanza altamente tossica.

Temi più discussi: Rebreather, cos'è e come funziona il respiratore usato per recuperare i sub alle Maldive; Leonardo AI: cos’è, come usarlo e quanto costa; Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Google lancia Gemini Spark, l’agente AI attivo anche quando il PC spento.

Nadal e la sindrome rara al piede: cos’è la Muller Weiss e come ha continuato a giocare x.com

Laminazione capelli: cos’è e come agisceChe cos’è la laminazione ai capelli e come viene effettuata? Quali sono i benefici che ... msn.com

Polmonite, casi in crescita. Cos’è e come agisce: i sintomiUn’infezione delle piccole cavità polmonari(alveoli) e dei tessuti vicini: questa è la polmonite, che ha causato la morte dell’attore Val Kilmer, a 65 anni. Una ... repubblica.it