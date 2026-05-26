Cos’è e come agisce il retinal l’elisir di giovinezza coreano

Da amica.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo prodotto chiamato retinal sta facendo parlare di sé come un possibile segreto di giovinezza. Viene descritto come un elisir coreano che promette di migliorare la pelle, rendendola più levigata e luminosa. Sui social viene già definito come un rimedio per ottenere la cosiddetta “glass skin”, una pelle dall’aspetto molto lucido e compatto. La sua azione sulla pelle è legata a specifici ingredienti attivi.

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Affina la pelle, promette un effetto “ glass skin ” e sui social viene già definito il nuovo elisir di giovinezza coreano. Il retinal non è una novità assoluta, ma negli ultimi mesi è diventato uno degli ingredienti più chiacchierati della skincare anti-età. Merito (anche) della cosmetica coreana, che lo ha riportato al centro dell’attenzione con sieri e booster sempre più performanti e, spesso, molto condivisi sui social. Il caso più recente è i l Celimax Retinal Shot, uno dei prodotti K-beauty che ha fatto più parlare di sé. Non perché introduca un principio attivo inedito, ma perché interpreta il retinal in chiave contemporanea: texture studiata per la pelle sensibile, attivi di supporto e una narrazione molto orientata ai risultati visibili. 🔗 Leggi su Amica.it

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