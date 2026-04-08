Cos' è il Botox e come agisce

Il Botox, noto anche come tossina botulinica, è una sostanza iniettabile derivata da un batterio. Viene utilizzato principalmente in ambito medico e estetico per ridurre le rughe e trattare alcuni disturbi muscolari. La sostanza agisce bloccando temporaneamente i segnali nervosi ai muscoli, impedendo loro di contrarsi. La sua applicazione richiede una somministrazione precisa e può avere effetti temporanei.

La tossina botulinica, comunemente chiamata Botox, è un neuromodulatore iniettabile derivato da un batterio. Il dottor Sergio Celentano, laureato in odontoiatria e protesi dentaria, responsabile di tutte le procedure odontoiatriche presso lo studio dentistico SGL Dental, sito a Itri, ci spiega. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Come si forma il botulino e perché è così pericoloso

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Cos'è il Botox e come agisceLa tossina botulinica, comunemente chiamata Botox, è un neuromodulatore iniettabile derivato da un batterio. napolitoday.it

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