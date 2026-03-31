Una donna e sua figlia sono state trovate morte a causa di un avvelenamento con ricina, una sostanza altamente tossica. La ricina è un veleno naturale che può provocare danni gravi se ingerito o inalato. La polizia ha aperto un’indagine per accertare le modalità di somministrazione della sostanza e le responsabilità. Le vittime non sono morte a causa di un’intossicazione alimentare.

Non è stata un'intossicazione alimentare ad uccidere Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, bensì una sostanza letale chiamata ricina. Quella che sembrava una tragica fatalità legata al cibo è stata ufficialmente riqualificata come duplice omicidio premeditato, e adesso gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire al responsabile. Ci si concentra dunque sul mezzo utilizzato per uccidere le due vittime. Si tratta della ricina, una sostanza che non lascia scampo. Ma cosa sappiamo di questo veleno? Gli amanti delle serie crime ne avranno già sentito parlare, perché non è infrequente che questo nome salti fuori nei casi di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Madre e figlia avvelenate con ricina: cos'è e come agisce questo veleno letale

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