Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diversi film, tra azione, commedie e grandi classici. La programmazione include una serata ricca di titoli, con l’appuntamento principale su Sky Cinema Uno HD alle 21. Gli spettatori potranno scegliere tra diverse proposte, con orari e canali che coprono vari generi, offrendo un’ampia scelta per la serata.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si accende il ring con Sotto attacco, un action-drama intenso con Stephen Dorff che mescola combattimenti e fragilità personali. Cash, diventato campione di MMA per reagire a un passato familiare violento, si trova a fare i conti con un presente ancora più complesso, tra un figlio deciso a seguirne le orme e la nascita di un bambino affetto da una rara sindrome. Il film alterna sequenze fisiche molto dure a momenti più intimi, costruendo un ritratto umano segnato da responsabilità e redenzione. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 5 Maggio 2026 - Sotto attacco

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Sky. . Alcune storie d’amore iniziano così: venerdì sera, scacchi, pugilato e gin tonic. E non sono mai innocenti. #BreveStoriaDAmore stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno. - facebook.com facebook

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