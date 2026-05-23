L' Abruzzo piange la scomparsa di Carlo Petrini fondatore di Slow Food

L'Abruzzo si unisce al cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, avvenuta a 76 anni nella sua abitazione a Bra. Petrini, noto per aver promosso il movimento internazionale dedicato alla tutela del cibo e delle tradizioni alimentari, lascia un vuoto nel settore. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Anche l'Abruzzo piange Carlo Petrini: il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni nella sua abitazione a Bra (Cuneo). Un uomo che ha cambiato per sempre la cultura agricola del nostro Paese. Sue anche le intuizioni che hanno portato alla fondazione della rete internazionale di Terra Madre e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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