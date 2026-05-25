L’abbraccio degli amici a Petrini | Slow Food la sua rivoluzione

Notizia in breve

A Pollenzo centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Presenti rappresentanti di diverse nazionalità, molti hanno espresso il loro cordoglio con abbracci e parole di riconoscimento. Petrini era anche alla guida di Terra Madre e delle Comunità Laudato Sì. L’evento ha visto partecipazioni provenienti da tutto il mondo, con momenti di commozione condivisa.