Il direttore tecnico del settore giovanile calcio italiano ha dichiarato che nel calcio giovanile si predilige troppo la tattica, a discapito della tecnica. Le sue parole arrivano in un momento in cui il settore è sotto pressione, tra problemi strutturali, risultati insoddisfacenti delle squadre italiane in ambito europeo e crescenti aspettative sulla Nazionale. La sua analisi si concentra sul rapporto tra formazione tecnica e approccio tattico.

Le parole di Maurizio Viscidi arrivano in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano, stretto tra le difficoltà strutturali del settore giovanile, i risultati deludenti dei club in Europa e la pressione crescente sulla Nazionale. Nel presentare il nuovo progetto federale dedicato ai giovani, il direttore tecnico italiano ha tracciato una linea chiara, sottolineando la necessità di un cambiamento profondo: “ E che non ci sia dispersione di energie; metterò l’accento sulla formazione tecnica perché in Italia stiamo esagerando con la ricerca del risultato e sul collettivo, i ragazzi devono avere una tecnica individuale elevata “. Un richiamo diretto a un problema che, nel tempo, sembra essersi riflesso anche ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il direttore tecnico del calcio giovanile italiano lancia l’allarme: “Troppa tattica, poca tecnica”

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