Chivu a Dazn | Clima tossico nel nostro calcio? Siamo tutti colpevoli! All’intervallo avevo chiesto una cosa alla squadra

Dopo la partita contro la Roma, l’allenatore dell’Inter ha parlato a Dazn, commentando il clima nel calcio italiano e affermando che tutti sono responsabili di un ambiente tossico. Durante l’intervallo, avrebbe rivolto una richiesta alla squadra, senza specificare i dettagli. La vittoria contro la Roma è stata l’ultimo risultato in una serata in cui Chivu ha espresso alcune considerazioni sullo stato del calcio.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così il successo maturato nel 31° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LA BATTUTA PRIMA DEL COLLEGAMENTO – « La mia preoccupazione era per il barbiere. Sono inguardabile, mi sono messo di nuovo il casco in testa ». DAL 3-1 DI LAUTARO E’ CAMBIATO TUTTO – « Era quello che avevamo chiesto all’intervallo, direi che lo abbiamo fatto molto bene., Abbiamo chiuso la partita segnando due gol dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Clima tossico nel nostro calcio? Siamo tutti colpevoli! All’intervallo avevo chiesto una cosa alla squadra» Leggi anche: Pio Esposito a Dazn: «Gol che aspettavo da tanto, con Chivu un legame speciale, siamo cresciuti insieme. C’è una cosa che vogliamo tutti» Leggi anche: Thuram pre Inter Juventus: «Vogliamo vincere e continuare il nostro percorso. Ecco cosa ci ha chiesto Chivu…» Si parla di: GdS - Bastoni 'fratellone' da proteggere, ma l'addio è sul tavolo. E Chivu parla di 'strano clima'... Dove vedere Inter-Pisa in tv? Dazn o Sky, orarioA San Siro andrà in scena il testa-coda del campionato di Serie A. L'Inter di Chivu, a tre giorni dalla sconfitta di Champions League contro l'Arsenal torna in campo. Come avversaria ci sarà il Pisa ... corrieredellosport.it Inter, Chivu dà l'annuncio: Dumfries da domani sarà ufficialmente a disposizioneIl mister dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Lecce vinta per 0-2 e valevole per la 26^ giornata di Serie A. Bella esultanza al gol di ... tuttomercatoweb.com