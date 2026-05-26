Cosa ci fanno i volti di Trump e Meloni alle pompe di benzina? La campagna di Greenpeace | Il caro carburante è colpa loro – Il video

Da alcuni giorni, sui distributori di carburante appaiono i volti di Trump e Meloni, accanto ai prezzi dei carburanti. La campagna di Greenpeace attribuisce l’aumento dei costi alla responsabilità di queste figure. Il video diffuso mostra le immagini mentre si evidenzia la relazione tra le politiche e i prezzi elevati. I prezzi dei carburanti sono cresciuti in modo consistente da mesi, prima a causa della guerra in Medio Oriente, poi con un calo parziale dopo il taglio delle accise approvato dal governo.

Da qualche giorno, ci sono due volti che compaiono sulle pompe di benzina, proprio accanto a quei prezzi che da mesi sono prima schizzati alle stelle per via della guerra in Medio Oriente, e poi calmierati – solo in parte – dal taglio delle accise approvato dal governo. I due volti sono quelli di Donald Trump e Giorgia Meloni, accusati da Greenpeace Italia di essere i veri responsabili del caro carburante. L’accusa al governo Meloni su Iran ed energia. L’accusa degli attivisti nei confronti del governo è duplice. Da un lato, la vicinanza all’amministrazione americana di Trump, responsabile dell’ attacco contro l’Iran che ha gettato il Medio Oriente di nuovo nel caos. 🔗 Leggi su Open.online

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Appendino contro Meloni: Trump allucinante, quale è la posizione di Meloni Vogliamo un sussulto

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