La protesta contro il caro carburante benzina e diesel solo nelle stazioni di servizio più grandi
Oggi anche a Messina si sono registrati disagi a causa dello sciopero degli autotrasportatori contro l’aumento dei prezzi di benzina e diesel. La protesta, che coinvolge principalmente le principali stazioni di servizio, ha determinato riduzioni nelle forniture di carburante nelle aree centrali della città. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di manifestazioni che si sono svolte in diverse parti del Paese.
Anche Messina oggi risente dell'effetto dello sciopero degli autotrasportatori per il caro carburante. Stazioni di servizio più piccole chiuse già dal mattino con il consiglio ai clienti di ritornare nel pomeriggio, quelle più grandi non hanno ancora esaurito le scorte. Tutto questo dopo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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