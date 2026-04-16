La protesta contro il caro carburante benzina e diesel solo nelle stazioni di servizio più grandi

Oggi anche a Messina si sono registrati disagi a causa dello sciopero degli autotrasportatori contro l’aumento dei prezzi di benzina e diesel. La protesta, che coinvolge principalmente le principali stazioni di servizio, ha determinato riduzioni nelle forniture di carburante nelle aree centrali della città. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di manifestazioni che si sono svolte in diverse parti del Paese.