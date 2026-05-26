A Cortona nel 2025 si registra un aumento di turisti stranieri, che rappresentano il 60% delle presenze, rispetto al 50% dell’anno precedente. Gli affitti turistici sono cresciuti del 20%, con soggiorni medi di 7 notti. Sono anche in aumento le prenotazioni per periodi superiori a una settimana, pari al 35% del totale. La stagione si prolunga con picchi tra aprile e ottobre.

Arezzo, 26 maggio 2026 – . Cala il peso degli hotel, cresce quello dell’extralberghiero ma i dati non sono ancora completi. Nel 2025 il modello turistico di Cortona si trasforma. Rispetto al 2024, l’offerta ricettiva vede crescere di 30 unità le locazioni turistiche, mentre l’extralberghiero resta stabile e l’alberghiero perde una struttura a 2 stelle da febbraio (che si è convertita in extra), con una flessione di 70 posti letto. Risultato: cala il peso degli hotel, esplodono gli affitti brevi. Vola la domanda straniera: +2,7% di presenze, +7mila notti, e una permanenza media che sale a 5,4 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, il turismo 2025 cambia volto: più stranieri, più affitti, soggiorni lunghi

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