Prenotazioni offline e soggiorni più lunghi durante il Vinitaly

Durante il Vinitaly, si è registrato un aumento delle prenotazioni offline e di soggiorni più lunghi rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si è consolidata come evento di grande rilevanza nel settore, attirando un numero crescente di partecipanti e visitatori. Dopo l'edizione 2026, si percepisce una crescita significativa nell’afflusso di pubblico e nelle attività turistiche legate alla manifestazione.

Dopo l'edizione 2026, l'immagine del Vinitaly è quella di una manifestazione cresciuta, solida e ormai pienamente matura. E i dati raccolti da Destination Verona & Garda Foundation mostrano un evento capace di generare valore nei padiglioni della fiera e nel resto della città, con un andamento.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Turismo, Benevento tiene nel weekend di Pasqua: buona presenza e soggiorni più lunghiTempo di lettura: 2 minutiFlussi turistici contenuti ma costanti nel fine settimana di Pasqua nel capoluogo sannita, che ha registrato una presenza... Maremma: turismo in crescita, soggiorni lunghi e settembre da record.La Maremma Rilancia il Turismo: Un Modello di Sostenibilità per l'Economia Italiana La costa toscana consolida il suo ruolo di destinazione turistica... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Migliori app per viaggiare in Valtellina nel 2026. SiteMinder, prenotazioni anticipate e soggiorni più lunghiNel 2025, secondo il nuovo report di SiteMinder, l’Italia ha registrato la maggior estensione della finestra di prenotazione su base annua rispetto agli altri Paesi analizzati. I dati confermano ... guidaviaggi.it Richieste legate a soggiorni già prenotati, link esterni e urgenza: i messaggi truffa su Booking possono sembrare autentici, ma alcuni elementi aiutano a riconoscerliDati delle prenotazioni usati per contattare gli utenti: dopo il caso Booking.com, aumentano i messaggi sospetti. Ecco come riconoscerli e cosa fare ... libero.it