Nel fine settimana di Pasqua, il capoluogo sannita ha visto un afflusso di visitatori provenienti da fuori regione, con flussi turistici che si sono mantenuti costanti, anche se contenuti. La presenza di turisti si è tradotta in soggiorni più lunghi rispetto agli anni precedenti, contribuendo a un afflusso stabile nel centro storico e nelle principali attrazioni della città. La situazione si è mantenuta sotto controllo, senza picchi di affollamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Flussi turistici contenuti ma costanti nel fine settimana di Pasqua nel capoluogo sannita, che ha registrato una presenza significativa di visitatori provenienti da fuori regione. Già dalla giornata di ieri in città sono giunti gruppi organizzati e ospiti alloggiati nei B&B, con arrivi soprattutto da Bari e Firenze. Nel giorno di Pasqua si è aggiunta anche una componente internazionale: tra le presenze segnalate, turisti americani in arrivo da Sorrento. Complice la giornata di sole, i bar di corso Garibaldi sono stati presi d’assalto, così come ristoranti e agriturismi, che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Le attività commerciali sono rimaste aperte anche nella mattinata festiva – a differenza di quanto accade nel periodo natalizio – contribuendo a rendere più vivace il centro cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turismo, Benevento tiene nel weekend di Pasqua: buona presenza e soggiorni più lunghi

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