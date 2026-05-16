Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole docenti ' minacciati' per la sosta davanti ai negozi
La provincia ha emesso una diffida che vieta di parcheggiare nei cortili delle scuole, chiedendo di lasciare liberi gli spazi dedicati. Nel frattempo, alcuni docenti riferiscono di aver ricevuto minacce legate alla sosta davanti ai negozi lungo le strade pubbliche. La situazione ha generato tensione tra le autorità locali e il personale scolastico, che si trova a dover rispettare le nuove restrizioni senza ulteriori indicazioni chiare. La vicenda si sviluppa nel contesto di controlli più stringenti sul traffico e la sosta nelle aree scolastiche e commerciali.
Da un lato la diffida della provincia a lasciare liberi i cortili delle scuole dall’altro l’invito - con toni piuttosto minacciosi - rivolto ai professori a lasciare liberi gli stalli su strada. Il parcheggio dei docenti diventa un caso a Santa Maria Capua Vetere dove si registrano tensioni e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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