Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole | docenti sul piede di guerra

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova disposizione vieta il parcheggio nei cortili delle scuole, coinvolgendo insegnanti e studenti. La Provincia di Caserta ha emanato una diffida, firmata dal dirigente, che proibisce l’accesso e l’uso degli spazi degli edifici scolastici di sua competenza. La decisione interessa tutte le strutture amministrate dall’ente nella zona. Nessuna eccezione è prevista per i veicoli di insegnanti o studenti, e il provvedimento è stato comunicato ufficialmente alle scuole e alle autorità locali.

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Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole. Il dirigente della Provincia di Caserta, Paolo Madonna, ha emesso una diffida rivolta a insegnanti e studenti, vietando l’utilizzo degli spazi degli edifici scolastici di competenza provinciale. Nel provvedimento, il dirigente chiama in causa i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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