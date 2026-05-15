Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole | docenti sul piede di guerra
Una nuova disposizione vieta il parcheggio nei cortili delle scuole, coinvolgendo insegnanti e studenti. La Provincia di Caserta ha emanato una diffida, firmata dal dirigente, che proibisce l’accesso e l’uso degli spazi degli edifici scolastici di sua competenza. La decisione interessa tutte le strutture amministrate dall’ente nella zona. Nessuna eccezione è prevista per i veicoli di insegnanti o studenti, e il provvedimento è stato comunicato ufficialmente alle scuole e alle autorità locali.
Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole. Il dirigente della Provincia di Caserta, Paolo Madonna, ha emesso una diffida rivolta a insegnanti e studenti, vietando l’utilizzo degli spazi degli edifici scolastici di competenza provinciale. Nel provvedimento, il dirigente chiama in causa i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Proteste in Spagna, docenti sul piede di guerra: scioperi a catena in Catalogna e Valencia per stipendi e organiciIl governo spagnolo si ritrova a fronteggiare una mobilitazione scolastica di dimensioni mastodontiche.
Duello sul lavoro a luglio. Maestre sul piede di guerra. Genitori in pressing: ’Risolvete’Con le insegnanti comunali sul piede di guerra contro l’amministrazione che vorrebbe farle lavorare nel mese di luglio per risparmiare sulla...