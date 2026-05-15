Vietato parcheggiare nei cortili delle scuole | docenti sul piede di guerra

Una nuova disposizione vieta il parcheggio nei cortili delle scuole, coinvolgendo insegnanti e studenti. La Provincia di Caserta ha emanato una diffida, firmata dal dirigente, che proibisce l’accesso e l’uso degli spazi degli edifici scolastici di sua competenza. La decisione interessa tutte le strutture amministrate dall’ente nella zona. Nessuna eccezione è prevista per i veicoli di insegnanti o studenti, e il provvedimento è stato comunicato ufficialmente alle scuole e alle autorità locali.

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