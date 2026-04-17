A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e i cittadini dovranno ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). Questa modifica riguarda tutti, indipendentemente dall’età, ed è obbligatoria per poter accedere a servizi digitali, effettuare viaggi o dimostrare l’identità in modo ufficiale. La transizione mira a sostituire i documenti tradizionali con una versione elettronica più sicura.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: tutti i cittadini dovranno passare alla CIE per sicurezza, viaggi e servizi digitali. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: diventa obbligatoria la Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), in linea con il regolamento europeo 1157 del 2019, per rafforzare sicurezza, controlli e accesso ai servizi digitali. Le carte cartacee non saranno più utilizzabili, anche se ancora in corso di validità, e dovranno essere sostituite con il nuovo documento elettronico. Maggiore sicurezza e controlli più rapidi. La CIE introduce sistemi di sicurezza avanzati, tra cui: zona a lettura ottica (MRZ) con dati anagrafici codificati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE): dal 3 agosto 2026 addio ai documenti cartacei

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