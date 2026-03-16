Carta d’identità elettronica Fiumicino nuove aperture ad aprile per il rilascio della CIE

A Fiumicino, il rilascio della carta d’identità elettronica si amplia ad aprile con nuove aperture. Le prime due giornate di attività si sono concluse con una grande partecipazione da parte dei cittadini, che hanno potuto ottenere o rinnovare la CIE presso i punti dedicati. Le nuove aperture sono state annunciate per garantire un servizio più accessibile e più rapido in città.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – Si sono concluse con una forte partecipazione le prime due giornate di apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe del Comune di Fiumicino, dedicate al rilascio della carta d’identità elettronica ai cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, che non sarà più valido dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza. Sono state emesse circa 200 CIE, un dato che conferma l’attenzione dei cittadini verso l’adeguamento ai nuovi standard europei. Gli uffici hanno assicurato un servizio efficiente, gestendo con professionalità tutte le richieste arrivate nel corso delle due giornate. Alla luce dell’alta adesione registrata, l’Amministrazione comunale ha già programmato nuove aperture straordinarie per agevolare ulteriormente i residenti nel rilascio del documento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Nel mese di marzo tre Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)Tempo di lettura: 2 minutiLe Carte d’Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026,... Aggiornamenti e notizie su Carta d'identità elettronica Fiumicino... Temi più discussi: ITALIANI ALL’ESTERO: DA GIUGNO SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA IN QUALSIASI COMUNE; Carta di identità elettronica: Open day il 14 e 15 marzo; Carta d’Identità Elettronica (CIE): ogni mercoledì pomeriggio due sportelli attivi per Over 65 con carta d’identità cartacea; Carte di identità a Roma, polemica sul business delle agenzie. Il Comune scarica sul Ministero. Sportello Anagrafe di Alba: apertura straordinaria per il rinnovo della carta d’identità elettronicaVenerdì 20 e sabato 21 marzo apertura speciale per facilitare il rinnovo in vista dell’obbligo della CIE dal 3 agosto 2026 ... cuneodice.it Carta d’identità elettronica: sabato e domenica open day all’Ufficio Anagrafe del Comune di AlessandriaALESSANDRIA - Il Servizio Anagrafe del Comune di Alessandria organizza due Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica. Gli sportelli in piazza ... radiogold.it Salve ho fatto domanda per vari concorsi, in questi giorni rifarò la carta d'identità, è un problema quando mi presenterò in sede concorsuale - facebook.com facebook Il percorso di #Sinner ad Indian Wells ha avuto come carta vincente un crescendo graduale ma costante e implacabile. Ciò significa aver gestito tutto, sin dalla preparazione in loco anticipata (che visti i problemi accusati in Australia per il caldo era fondamenta x.com