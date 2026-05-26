Un attaccante è stato convocato per un incontro con il presidente della squadra di appartenenza, in vista di un possibile trasferimento. La discussione riguarda il futuro del giocatore, con particolare attenzione ai prestiti e alle eventuali trattative di mercato. L’agenda di un dirigente coinvolto nel settore ha incluso anche un approfondimento sul suo ruolo e sulle prossime mosse da adottare. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

2026-05-26 11:29:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: C’è una priorità che sarà risolta nelle prossime ore (panchina) e ci sono alcuni punti programmatici da incasellare prima del viaggio negli Stati Uniti, con il direttore generale Ferrari, per andare a conoscere di persona il presidente viola Joseph Commisso e la signora Catherine: quindi, Fabio Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato sulle cose da dire e da chiedere. Là, oltre l’Oceano Atlantico, si metterà nero su bianco il progetto che non inciderà solo sulla prossima stagione tra ambizioni, linee-guida, budget, struttura e protagonisti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Il futuro di Kean, i prestiti e l’incontro con il presidente: tutto sull’agenda di Paratici

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Il futuro numero 9. Il CorSport: C'è Jackson tra i profili per l'attacco

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