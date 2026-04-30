Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne ha deciso di rimanere nel Napoli anche per la prossima stagione. La sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia azzurra e di puntare a ottenere successi nel centenario del club. Non ci sono al momento indicazioni di un suo possibile trasferimento o di cambiamenti imminenti in merito al suo futuro con la squadra.

Kevin De Bruyne non lascierà il Napoli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il belga ha scelto di restare in azzurro e punta a vincere nell’anno del centenario del club, senza segnali concreti di addio all’orizzonte. De Bruyne e il Napoli: arriva la scelta per il centenario. Il calciatore si sta preparando per vivere un’altra stagione con gli azzurri dopo una prima annata segnata da sfortune e poco minutaggio. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, De Bruyne si trova bene in città con la sua famiglia e ha deciso di continuare il progetto napoletano. Non ci sono alternative in discussione: il futuro rimane azzurro, a meno di sviluppi clamorosi che attualmente non si prospettano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne-Napoli, tutto deciso per il futuro! L’annuncio del Corriere dello Sport

De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

Notizie correlate

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli”

Corriere dello Sport: “Napoli ha stregato Kevin De Bruyne”Corriere dello Sport: “Napoli ha stregato Kevin De Bruyne”"> Kevin De Bruyne e il Napoli, un binomio destinato a proseguire.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Napoli, rebus De Bruyne: futuro in bilico e 3 rientri per Conte; De Bruyne-Napoli, niente scintilla: da acquisto dei sogni a 'equivoco'; Calciomercato Napoli, il 100° gol di De Bruyne e il futuro.

Futuro De Bruyne, Sky: Sta molto bene a Napoli, ma novità solo più avantiInviato a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha dichiarato: Napoli vorrebbe e meriterersi di godersi un altro anno di De Bruyne come da ... tuttonapoli.net

Futuro De Bruyne, Cds annuncia: Resta per vincere nell'anno del CentenarioKDB resta a Napoli, salvo sorprese. Non ci sono all'orizzonte segnali di addio. Un altro anno di contratto per il Belga che vuole vincere col Napoli e vuole farlo nell'anno del Centenario ... tuttonapoli.net

DE BRUYNE-NAPOLI: TUTTO DECISO PER IL FUTURO L'ANNUNCIO DEL CORRIERE DELLO SPORT QUI - facebook.com facebook

Napoli: Alisson-Hojlund-De Bruyne, un tridente per oggi e per domani #SkySport #SkySerieA x.com