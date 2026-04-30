De Bruyne-Napoli tutto deciso per il futuro! L’annuncio del Corriere dello Sport
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne ha deciso di rimanere nel Napoli anche per la prossima stagione. La sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia azzurra e di puntare a ottenere successi nel centenario del club. Non ci sono al momento indicazioni di un suo possibile trasferimento o di cambiamenti imminenti in merito al suo futuro con la squadra.
Kevin De Bruyne non lascierà il Napoli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il belga ha scelto di restare in azzurro e punta a vincere nell’anno del centenario del club, senza segnali concreti di addio all’orizzonte. De Bruyne e il Napoli: arriva la scelta per il centenario. Il calciatore si sta preparando per vivere un’altra stagione con gli azzurri dopo una prima annata segnata da sfortune e poco minutaggio. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, De Bruyne si trova bene in città con la sua famiglia e ha deciso di continuare il progetto napoletano. Non ci sono alternative in discussione: il futuro rimane azzurro, a meno di sviluppi clamorosi che attualmente non si prospettano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro
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