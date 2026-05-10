Alunno si infortuna a scuola durante la ricreazione | il Ministero condannato a risarcire i danni per mancata vigilanza | il collaboratore era fuori postazione

Un alunno si è infortunato durante la ricreazione in una scuola del Lecce e il Tribunale ha stabilito che lo Stato deve risarcire i danni. La causa è stata intentata dopo che è stato accertato che una collaboratrice scolastica si trovava fuori dalla postazione assegnata nel momento dell’incidente. La sentenza si basa sulla responsabilità dello Stato per mancata vigilanza.

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