Alunno si infortuna a scuola durante la ricreazione | il Ministero condannato a risarcire i danni per mancata vigilanza | il collaboratore era fuori postazione
Un alunno si è infortunato durante la ricreazione in una scuola del Lecce e il Tribunale ha stabilito che lo Stato deve risarcire i danni. La causa è stata intentata dopo che è stato accertato che una collaboratrice scolastica si trovava fuori dalla postazione assegnata nel momento dell’incidente. La sentenza si basa sulla responsabilità dello Stato per mancata vigilanza.
Il Tribunale di Lecce riconosce la responsabilità dello Stato per culpa in vigilando: una collaboratrice scolastica si trovava fuori dalla postazione assegnata nel momento dell'incidente. Il risarcimento totale ammonta a 3.482,73 euro. Ecco che cosa è accaduto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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