Frattura del braccio per alunno durante la ricreazione il giudice rigetta il ricorso dei genitori | Caduta accidentale nessuna colpa della scuola la docente non poteva impedire la caduta

Durante la ricreazione, un alunno di circa 12-13 anni si è fratturato un braccio. I genitori hanno intentato una causa contro il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico locale, chiedendo un risarcimento per il danno subito. Tuttavia, il giudice ha respinto il ricorso, affermando che si è trattato di una caduta accidentale e che la docente presente non poteva impedire l’incidente.