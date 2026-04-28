Frattura del braccio per alunno durante la ricreazione il giudice rigetta il ricorso dei genitori | Caduta accidentale nessuna colpa della scuola la docente non poteva impedire la caduta
Durante la ricreazione, un alunno di circa 12-13 anni si è fratturato un braccio. I genitori hanno intentato una causa contro il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico locale, chiedendo un risarcimento per il danno subito. Tuttavia, il giudice ha respinto il ricorso, affermando che si è trattato di una caduta accidentale e che la docente presente non poteva impedire l’incidente.
I genitori di un ragazzo minorenne, all’epoca dei fatti di età compresa tra i 12 e i 13 anni, hanno citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico di un comune della provincia di Caserta per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. L’azione si basava sull’articolo 1218 del codice civile (responsabilità contrattuale per inadempimento), poiché i ricorrenti sostenevano che il personale scolastico avesse violato l’obbligo di diligente vigilanza durante l’orario di lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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