Corpi sotto assedio al Circolo Belleri un incontro con Martina Marchiò tra Gaza guerra e resistenza

Da ilpiacenza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18, il Circolo Belleri di Piacenza ospiterà l’incontro “Corpi sotto assedio”, organizzato da Prima Persona Plurale. La partecipante sarà Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia e infermiera con esperienza in aree di crisi internazionale, tra cui Gaza. L’evento si concentrerà sulle condizioni dei civili sotto assedio e sulle attività di assistenza medica in zone di conflitto.

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Giovedì 28 maggio alle ore 18 il Circolo Belleri di Piacenza ospiterà “Corpi sotto assedio”, incontro organizzato da Prima Persona Plurale con Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia e infermiera impegnata in diversi contesti di crisi internazionale, tra cui Gaza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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