Corpi sotto assedio al Circolo Belleri un incontro con Martina Marchiò tra Gaza guerra e resistenza

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 18, il Circolo Belleri di Piacenza ospiterà l’incontro “Corpi sotto assedio”, organizzato da Prima Persona Plurale. La partecipante sarà Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia e infermiera con esperienza in aree di crisi internazionale, tra cui Gaza. L’evento si concentrerà sulle condizioni dei civili sotto assedio e sulle attività di assistenza medica in zone di conflitto.