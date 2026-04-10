Tra Pasolini e il cinema di oggi Cinemoi presenta il suo primo numero al Circolo Belleri

Sabato 18 aprile alle 19,30, il Circolo Arci Belleri ospiterà la presentazione del primo numero di Cinemoi, rivista semestrale dedicata al cinema. La redazione, composta da tre donne appassionate di cinema, sarà presente per illustrare il nuovo numero. L’evento si svolgerà nella sede del circolo e vedrà la partecipazione di pubblico interessato alle tematiche cinematografiche contemporanee.

Sabato 18 aprile alle ore 19,30 al Circolo Arci Belleri sarà ospite la redazione di Cinemoi, rivista semestrale fondata da tre donne unite dalla passione per il cinema.Insieme alla direttrice editoriale Michela Mancusi, alla direttrice responsabile Annamaria Gallo e alla vicedirettrice editoriale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"La rivoluzione al punto zero", Silvia Federici presenta il suo libro al Circolo Arci BelleriTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)...

Valenn presenta per la prima volta dal vivo l’Ep “Piccola” al Circolo Arci BelleriLa serata prenderà vita dalle ore 18,30 con un aperitivo, creando l'atmosfera ideale per accogliere l'opening act di Valenn, a cui seguirà il live...

Temi più discussi: Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra storia / aprile – Programmazione; Tra cinema e teatro: Fabrizio Gifuni attraversa i corpi di Moro e Pasolini; Io so. Ma non ho le prove: l'articolo che rese immortale Pier Paolo Pasolini; UNA PIÈCE RICORDA PASOLINI 50 ANNI DOPO.

La madre tra poesia e scenaUn momento culturale curato da Ivana Manni che, partendo da alcuni frammenti estratti dal suo romanzo ’Confessioni Domenicali’, affidati all’attrice Pamela Olivieri, andrà a coinvolgere sequenze in ... ilrestodelcarlino.it

Frascati, Italia Nostra Castelli Romani promuove un incontro su Pasolini e Aldo Onorati tra ambiente e paesaggioUn appuntamento dedicato al rapporto tra letteratura, ambiente e paesaggio, nel segno di due figure di primo piano della cultura italiana: Pier Paolo ... castellinotizie.it

Ríoghnach Connolly e Jonh Ellis portano sul palco dell'Officina Pasolini un dialogo intimo tra voce, flauto e pianoforte. L'esibizione si configurerà come un’indagine filologica e sonora sulle radici gaeliche della Connolly, qui restituite attraverso una cifra stilistic - facebook.com facebook