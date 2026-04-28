L’educazione sotto assedio allo spazio Matta l' incontro promosso dai Docenti per Gaza

Uno spazio culturale ospita un evento dedicato all’educazione in situazioni di conflitto. Promosso da un gruppo di insegnanti, l’incontro si concentra sulla tutela dell’istruzione in aree colpite da violenza e blocchi. Durante l’appuntamento vengono condivise esperienze e analizzate le difficoltà affrontate da studenti e insegnanti che operano in contesti di crisi. La discussione si focalizza su come garantire l’accesso all’istruzione e i rischi correlati.

“Non c’è futuro senza istruzione”. È da questo presupposto che prende forma l’incontro “L’educazione sotto assedio. Esperienze di Resistenza e gemellaggio con la Palestina”, in programma per giovedì 30 aprile, alle ore 17, allo spazio Matta, promosso da Docenti per Gaza Abruzzo.L’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate I notturni alla radio: spettacolo teatrale allo spazio MattaSabato 11 aprile si terrà, allo spazio Matta, per la rassegna “Matta in scena 2026” sezione teatro a cura di Annamaria Talone, la rappresentazione... Gaza, ospedale sotto assedio: Medici senza Frontiere denuncia Hamas: milizie e traffico d’armiMedici senza Frontiere ha annunciato la sospensione delle attività mediche non essenziali all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pescara, incontro Docenti per Gaza: L’educazione sotto assedio; Pescara, l’istruzione sotto le bombe: allo Spazio Matta i gemellaggi solidali con le scuole di Gaza; L’acqua come arma di guerra l’orrore a Gaza nel nuovo rapporto di Msf | Ucciso a 10 anni mentre faceva la fila. Pescara, incontro Docenti per Gaza: L’educazione sotto assedioScuole tra le macerie, lezioni in tenda: a Pescara Docenti per Gaza Abruzzo organizza l'incontro L'educazione sotto assedio ... rete8.it Educazione sotto assedio: 278 milioni di bambini e bambine nel mondo rischiano di restare senza scuolaSe il futuro passa dalla scuola, oggi quel futuro è più che mai in pericolo. Non è uno slogan o una previsione funesta, ma una realtà che riguarda 278 milioni di bambini e bambine in tutto il mondo, ... quotidiano.net L'istruzione che resiste tra le macerie. Giovedì 30 aprile lo Spazio Matta di Pescara ospita "L'Educazione sotto assedio", un incontro per dare voce a docenti e studenti della Striscia di Gaza. Interverrà chi, ogni giorno, insegna nelle tende scuola sfidando la dist - facebook.com facebook