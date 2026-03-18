Cortona cordoglio per la scomparsa di Lucia Lamentini

L’amministrazione comunale di Cortona ha annunciato il decesso di Lucia Lamentini. La notizia è stata comunicata oggi, suscitando dolore tra i cittadini e le persone che le erano vicine. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente dal Comune, che ha espresso il proprio cordoglio senza rilasciare ulteriori commenti. La notizia si diffonde tra la comunità locale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Lucia Lamentini. Fino al 2025 Lamentini era stata presidente del Circolo Tennis Cortona. «Abbiamo appreso questa mattina della tragica scomparsa di Lucia Lamentini - dichiara il sindaco Luciano Meoni. Ai familiari, agli amici e a tutti i componenti del Circolo Tennis va la vicinanza della comunità cortonese tutta. Lamentini, da presidente dell’associazione sportiva, ha sempre collaborato con entusiasmo alle iniziative promosse dall’Amministrazione e contribuito a far crescere il movimento sportivo, soprattutto nei giovani». 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Travolta e uccisa nella notte: Cortona piange Lucia Lamentini, aveva 50 anniQuesta mattina Cortona si è svegliata con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino BettacchioliArezzo, 29 dicembre 2025 – Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli. Aggiornamenti e notizie su Lucia Lamentini Lucia scende dall'auto per far fare la pipì al cane, viene investita e muoreEra scesa dall'auto per far fare la pipì al suo cane quando è stata travolta da un altro veicolo. Così è morta Lucia Lucilla Lamentini, 50enne originaria di Camucia di Cortona (Arezzo). L'incidente è ... today.it Muore a 50 anni investita per strada: era uscita dall'auto per far fare i bisogni al caneCittà sconvolta per la tragica fine di Lucia Lamentini della nota famiglia di fotografi. Era insegnante di sostegno ... corrierediarezzo.it