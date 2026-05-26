Corazza in fuga verso il ballottaggio | Siamo la discontinuità rispetto al passato

Alle elezioni comunali di Civita Castellana, il candidato Corazza si avvicina al ballottaggio dichiarando di rappresentare una discontinuità rispetto al passato. La prima fase delle votazioni si è conclusa con risultati definitivi, ma ancora non definitive per la composizione finale del nuovo consiglio comunale. I dati indicano una preferenza significativa verso Corazza, che si posiziona come principale sfidante. La campagna prosegue in vista del secondo turno, previsto tra due settimane.

La prima e intensa fase delle elezioni comunali di Civita Castellana si chiude consegnando un verdetto chiaro, ma parziale. Al termine dello spoglio delle schede, iniziato nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, a trionfare nelle urne è stato Danilo Corazza. Il candidato sostenuto dal Partito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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