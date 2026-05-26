Firenze, 26 maggio 2026 – Salvarono la piccola Sara Baruchi Campagnano accogliendola nella loro famiglia nel 1944, per questo lo Yad Vashem ha riconosciuto a Cesare e Dina Conti il titolo di 'Giusto fra le Nazioni'. La cerimonia di attribuzione dell'onorificenza alla memoria per i due coniugi si è svolta nella giornata di martedì 26 maggio in sinagoga a Firenze. A ricevere l'onorificenza la discendente Laura Cecchini. Alla cerimonia, spiega la testata “Pagine Ebraiche”, ha partecipato anche Sara Baruchi Campagnano. Le due donne si sono strette in un abbraccio nel momento della cerimonia. Sara Baruchi Campagnano nasce a Milano nel 1940. La sua famiglia si trasferisce a Firenze, città natale della madre Hulda Cassuto e delle sue radici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppia fiorentina salvò la piccola Sara dalla ferocia nazista: ora i due sono Giusti fra le Nazioni

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