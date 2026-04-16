La Fiorentina batte il Crystal Palace | orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference League

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, disputato al Franchi. La squadra italiana ha evitato la sconfitta, ma il risultato complessivo della doppia sfida rimane sfavorevole dopo la sconfitta per 3-0 all’andata. La vittoria di stasera permette alla Fiorentina di mantenere il proprio orgoglio e di uscire dalla competizione con una sconfitta complessiva di 4-3.

La Viola vince 2-1 al Franchi il ritorno dei quarti di finale, un risultato che non basta dopo la netta sconfitta (3-0) subita all'andata. Gudmundsson e Ndour gli autori delle reti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fiorentina Crystal Palace 2-1: non riesce l’impresa, Gudmundsson e Ndour non bastano! Viola eliminata dalla Conference LeagueFiorentina Crystal Palace LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Conference League... Conference League, la Fiorentina travolta dal Crystal Palace: 3-1 per i londinesiLa Fiorentina crolla 3-0 sul campo del Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, risultato che compromette quasi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina 3-0, le pagelle dei quarti di Conference League; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTO; Notte da incubo a Londra: Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace, per la qualificazione serve un'impresa. Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueAl Franchi la Viola di Paolo Vanoli è chiamata a compiere una vera e propria impresa: per andare ai quarti serve ribaltare il 3-0 dell'andata ... tuttosport.com Fiorentina-Crystal Palace, il risultato in diretta LIVE8' - Insiste il Crystal Palace con Yeremi Pino che, servito al limite dell'area di rigore sulla sinistra, prova ad accentrarsi e calcia con il destro. Conclusione deviata dalla difesa della Fiorentina ... sport.sky.it La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Crystal Palace facebook Compagni alla Fiorentina fino al 2002, Paolo Vanoli ha voluto dedicare un messaggio, prima della sfida contro il Crystal Palace, alla famiglia di Alex Manninger, ex portiere tragicamente scomparso nel pomeriggio. «Ogni tanto ci sentivamo. Io lo seguivo, avev x.com