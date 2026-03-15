A Budapest salvò migliaia di ebrei dalla deportazione nazista Forlimpopoli ricorda Giorgio Perlasca

A Budapest, un uomo ha salvato migliaia di ebrei dalla deportazione nazista, mettendo in atto azioni di grande coraggio civile. La città ricorda questa figura durante una cerimonia dedicata alla sua memoria. A Forlimpopoli, invece, si tiene una serata speciale per commemorare Giorgio Perlasca e il suo ruolo durante la Seconda guerra mondiale.

Forlimpopoli dedica una serata alla memoria e al coraggio civile di Giorgio Perlasca, protagonista di una delle più importanti storie di umanità della Seconda guerra mondiale. Giovedì19 marzo alle ore 20.45, nella Sala della Torre dell’Orologio in Piazza Garibaldi, si terrà l’incontro“Giorgio Perlasca – Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte”, patrocinato dal Comune di Forlimpopoli. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Dare futuro alla memoria, ANPI Forlimpopoli, Associazione culturale Barcobaleno, Libera, Associazione Mazziniana Italiana e Gruppo Alpini di Forlimpopoli, con la collaborazione della Fondazione Giorgio Perlasca. La serata ripercorrerà la vicenda dell’uomo che, nell’inverno tra il 1944 e il 1945 a Budapest, salvò migliaia di ebrei dalla deportazione nazista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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