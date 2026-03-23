Calendario completo dell’Inghilterra programma confermato prossima partita inclusi calcio d’inizio e orari di inizio canali TV girone

2026-03-23 15:16:00 Il web non parla d’altro: L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Quasi tutte le partite dell’Inghilterra si svolgeranno negli Stati Uniti, anche se potrebbe affrontare una partita degli ottavi di finale a Città del Messico se vince il girone o una gara degli ottavi di finale a Toronto se arriva seconda. Saranno anche a Vancouver per gli ottavi di finale se finiranno come uno degli otto migliori secondi classificati dei 12 gironi. Ecco il programma completo confermato e potenziale per l’Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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