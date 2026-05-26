Coopla Green Manfredonia | grazie alla famiglia Diomede di Rutigliano il futuro è nelle mani dei lavoratori

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'azienda di produzione di imballaggi in plastica a Manfredonia sta per chiudere, lasciando senza lavoro decine di dipendenti. La famiglia Diomede di Rutigliano ha acquistato lo stabilimento, con l’intenzione di trasferire le attività e mantenere i posti di lavoro. La decisione è stata comunicata ai lavoratori, che ora attendono aggiornamenti sulle nuove prospettive di occupazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono storie che sembrano destinate a non avere più un domani. Storie fatte di silenzi, cancelli chiusi, macchinari fermi, attese infinite e famiglie sospese tra speranza e paura. E poi ci sono storie che, contro ogni previsione, trovano la forza di rialzarsi. La rinascita dell’ex Dopla appartiene a questa seconda categoria. L’inaugurazione di ieri di Coopla Green Manfredonia non è stata soltanto un taglio del nastro. È stata la restituzione di una speranza ad una comunità che per troppo tempo ha visto spegnersi pezzi della propria identità produttiva. Dentro quello stabilimento, ieri, non si respirava soltanto entusiasmo: si percepiva il peso di anni difficili, di sacrifici, di battaglie silenziose combattute lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

coopla green manfredonia grazie alla famiglia diomede di rutigliano il futuro 232 nelle mani dei lavoratori
© Ilsipontino.net - Coopla Green Manfredonia: grazie alla famiglia Diomede di Rutigliano, il futuro è nelle mani dei lavoratori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SCA Manfredonia è stata ufficialmente inaugurata la Cooperativa Coopla Green SC, una nuova realtà nel settore della gestione ambientale.

In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo: le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di ParolinOggi a San Giovanni Rotondo si è svolto un corteo che ha coinvolto migliaia di persone, in occasione della vertenza di Casa Sollievo.

Temi più discussi: Dipendenti licenziati dell'ex Dopla di Manfredonia acquistano e rilanciano l'azienda in chiave green; Da licenziati a imprenditori: nasce Coopla Green a Manfredonia; Manfredonia, lavoratori licenziati diventano imprenditori e comprano gli stabilimenti. Ecco il progetto di Coopla Green; L’ex Dopla riparte come cooperativa di 25 ex dipendenti.

coopla green manfredonia coopla green manfredonia grazieA Manfredonia 25 lavoratori licenziati fondano una cooperativa che produrrà materiali in bioplastica certificata25 ex dipendenti Dopla rilanciano con una cooperativa di bioplastica certificata a Manfredonia. La storia di chi non si è arreso ... ilfattoquotidiano.it

Manfredonia, operai licenziati si reinventano imprenditori e aprono cooperativa: inaugurata oggi la Coopla GreenLa cooperativa, nata dalla volontà di una parte dei lavoratori della ex Dopla, si occuperà di produzione di materiali in bioplastica certificata ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web