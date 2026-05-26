Un'azienda di produzione di imballaggi in plastica a Manfredonia sta per chiudere, lasciando senza lavoro decine di dipendenti. La famiglia Diomede di Rutigliano ha acquistato lo stabilimento, con l’intenzione di trasferire le attività e mantenere i posti di lavoro. La decisione è stata comunicata ai lavoratori, che ora attendono aggiornamenti sulle nuove prospettive di occupazione.

Ci sono storie che sembrano destinate a non avere più un domani. Storie fatte di silenzi, cancelli chiusi, macchinari fermi, attese infinite e famiglie sospese tra speranza e paura. E poi ci sono storie che, contro ogni previsione, trovano la forza di rialzarsi. La rinascita dell’ex Dopla appartiene a questa seconda categoria. L’inaugurazione di ieri di Coopla Green Manfredonia non è stata soltanto un taglio del nastro. È stata la restituzione di una speranza ad una comunità che per troppo tempo ha visto spegnersi pezzi della propria identità produttiva. Dentro quello stabilimento, ieri, non si respirava soltanto entusiasmo: si percepiva il peso di anni difficili, di sacrifici, di battaglie silenziose combattute lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Coopla Green Manfredonia: grazie alla famiglia Diomede di Rutigliano, il futuro è nelle mani dei lavoratori

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