In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo | le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di Parolin
Oggi a San Giovanni Rotondo si è svolto un corteo che ha coinvolto migliaia di persone, in occasione della vertenza di Casa Sollievo. La manifestazione, organizzata dai principali sindacati del settore, segue due giorni di sciopero della fame iniziato il 2 maggio. L’evento ha riunito lavoratori e rappresentanti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione della struttura e sulle speranze riposte nelle decisioni delle autorità.
Dopo due giornate di sciopero della fame, proclamato lo scorso 2 maggio, ha preso il via oggi, 4 maggio, il grande corteo a San Giovanni Rotondo, indetto dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursing Up, in merito alla vertenza di Casa Sollievo. La protesta, come è ormai noto, si fonda.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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