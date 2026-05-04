In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo | le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di Parolin

Oggi a San Giovanni Rotondo si è svolto un corteo che ha coinvolto migliaia di persone, in occasione della vertenza di Casa Sollievo. La manifestazione, organizzata dai principali sindacati del settore, segue due giorni di sciopero della fame iniziato il 2 maggio. L’evento ha riunito lavoratori e rappresentanti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione della struttura e sulle speranze riposte nelle decisioni delle autorità.