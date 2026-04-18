Fam Batterie, azienda con sede a Meldola, celebra oggi i suoi primi 50 anni di attività. Fondata mezzo secolo fa come piccolo negozio, nel corso degli anni ha raggiunto un fatturato di 10 milioni di euro. L’azienda si distingue per aver mantenuto un forte legame con il territorio, continuando a combinare tradizione e innovazione nel settore degli accumulatori.

Forlì, 18 aprile 2026 – L’azienda Fam Batterie (acronimo di Fabbrica accumulatori Meldola) festeggia oggi i 50 anni di storia, tra tradizione e innovazione e un forte radicamento sul territorio. Nata nel 1976 da un’idea di un artigiano, Rocco De Carlo, coadiuvato dalla moglie, come semplice negozio di accessori e ricambi auto, è cresciuta giorno dopo giorno, diventando oggi una realtà consolidata e dinamica nel settore. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacail-nuovo-chiosco-ha-aperto-2b934794 L’azienda. Dalle prime batterie al piombo per l’avviamento delle auto fino alle più moderne soluzioni al litio, Fam offre un’ampia gamma di prodotti affidabili, attenta al rapporto qualità-prezzo, diventando un punto di riferimento in Emilia-Romagna anche grazie alla capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da un piccolo negozio a 10 milioni di fatturato: Fam Batterie, una crescita lunga 50 anni

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