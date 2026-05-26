Cooperativa Tre Ponti svolta Bartolucci lascia dopo 34 anni
Dopo 34 anni, il presidente della cooperativa Tre Ponti si dimette. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna una svolta significativa per l’organizzazione. La cooperativa non ha ancora annunciato il nome del nuovo presidente, ma ha confermato l’avvio di un processo di rinnovo alla guida. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i soci e i collaboratori, che si preparano a un nuovo capitolo per l’ente.
Un evento storico per la cooperativa Tre Ponti: il presidente Gino Bartolucci passa la mano dopo 34 anni. Da domenica alla guida della cooperativa c’è Giacomo Grandicelli, già presidente della Pro Loco (ora presieduta da Eleonora Storoni), mentre Bartolucci mantiene il ruolo di segretario. Domenica il passaggio di testimone durante l’ assemblea convocata per approvare il bilancio consuntivo 2025 chiuso con un attivo di circa 2500 euro. Insomma, quello di domenica è stato un momento importante per la cooperativa Tre Ponti, sottolineato anche dalla presenza del sindaco Luca Serfilippi che ha parlato di "una delle realtà più importanti della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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