cooperativa tre ponti svolta bartolucci lascia dopo 34 anni

Notizia in breve

Dopo 34 anni, il presidente della cooperativa Tre Ponti si dimette. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna una svolta significativa per l’organizzazione. La cooperativa non ha ancora annunciato il nome del nuovo presidente, ma ha confermato l’avvio di un processo di rinnovo alla guida. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i soci e i collaboratori, che si preparano a un nuovo capitolo per l’ente.