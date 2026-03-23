La Fiorentina torna a vincere il Torneo di Viareggio dopo 34 anni con tre gol ai supplementari
La doppietta di Croci e i gol di Mataran e Cianciulli nella finale contro il Rijeka regalano alla Fiorentina la nona Viareggio Cup della sua storia: l'ultimo successo risaliva al 1992. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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