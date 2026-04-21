Riccione si schiera a difesa dell’Adriatico e aderisce alla campagna nazionale contro la plastica monouso

Riccione ha annunciato l’adesione a una campagna nazionale contro l’uso della plastica monouso, puntando a difendere l’Adriatico. La decisione si inserisce in un impegno più ampio della città per la tutela ambientale e la salvaguardia del mare, a testimonianza di una volontà di intervenire concretamente per ridurre l’impatto della plastica sull’ecosistema marino. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Riccione compie un passo decisivo nel suo percorso di tutela ambientale, confermando la propria vocazione di città profondamente legata alle sorti del suo mare. L’amministrazione comunale ha infatti approvato ufficialmente l’adesione alla campagna nazionale “Alleanza di città e paesi d’Italia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate “Mai bandiera bianca contro la violenza sulle donne”: Palo del Colle aderisce alla campagna nazionaleEsposta la bandiera sul Palazzo comunale: “Non è un gesto simbolico, ma un impegno quotidiano contro ogni forma di violenza” Anche Palo del Colle... Nasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al mare contro la plastica monousoNasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare, una rete di comuni costieri, associazioni e mondo scientifico per contrastare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prima Riccione ‘schiera’ i candidati . FdI: Avanti con i nostri profili; Commento all'articolo Prima Riccione schiera i candidati FdI Avanti con i nostri profili; Prima Riccione ‘schiera’ i candidati FdI | Avanti con i nostri profili; Riccione ospita gli Assoluti di nuoto: 687 atleti per i titoli italiani e l'Europa. Prima Riccione ‘schiera’ i candidati. FdI: Avanti con i nostri profiliElezioni, manovre nel centrodestra. La civica propone cinque nomi: Pullè, Tosi, Ermeti, Galli, Caldari ... msn.com Riccione, Novecento in riva al mare con Ezio Mauro, Gad Lerner, Benedetta Tobagi, Michela Ponzani e Marianna AprileDal 22 al 26 aprile Riccione si trasforma in un laboratorio di memoria viva con la prima edizione di Novecento in riva al mare. Tra grandi firme ... corriereromagna.it Città di Riccione facebook A Riccione si chiude la penultima giornata di gare e a brillare è ancora una volta Sara Curtis, che conquista i 50 stile libero in 24''31 Thomas Ceccon (1’57”19) è clamorosamente sconfitto nei 200 dorso, terzo dietro a Daniele Del Signore (1’56”89) e Matt x.com