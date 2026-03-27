Palo del Colle ha deciso di partecipare alla campagna nazionale intitolata “Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle donne”. La città si unisce così ad altre realtà italiane in un'iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. La campagna mira a promuovere l’eliminazione della violenza di genere e a sostenere le vittime.

Esposta la bandiera sul Palazzo comunale: “Non è un gesto simbolico, ma un impegno quotidiano contro ogni forma di violenza” Anche Palo del Colle aderisce alla campagna nazionale “Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle donne”. Nella giornata di giovedì 26 marzo, infatti, sulla facciata del Palazzo comunale è stata esposta la bandiera simbolo dell’iniziativa promossa da Anci e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un gesto voluto dall’amministrazione comunale per ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione su un tema che continua a rappresentare un’emergenza sociale. “Crediamo fermamente che noi uomini e donne delle istituzioni dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - “Mai bandiera bianca contro la violenza sulle donne”: Palo del Colle aderisce alla campagna nazionale

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