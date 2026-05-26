Convegno Forza Italia Giovani incontra il mondo del lavoro | Under 30 in fuga più tasse ma zero riforme

Notizia in breve

Durante un convegno in Umbria, Forza Italia Giovani ha affrontato il tema dell’occupazione giovanile e delle difficoltà del mercato del lavoro. Il segretario regionale ha sottolineato la necessità di politiche che favoriscano imprese e occupazione, criticando l’aumento delle tasse e la mancanza di riforme. Un rappresentante ha evidenziato che molti giovani under 30 stanno lasciando la regione in cerca di opportunità altrove.