Convegno Forza Italia Giovani incontra il mondo del lavoro | Under 30 in fuga più tasse ma zero riforme
Durante un convegno in Umbria, Forza Italia Giovani ha affrontato il tema dell’occupazione giovanile e delle difficoltà del mercato del lavoro. Il segretario regionale ha sottolineato la necessità di politiche che favoriscano imprese e occupazione, criticando l’aumento delle tasse e la mancanza di riforme. Un rappresentante ha evidenziato che molti giovani under 30 stanno lasciando la regione in cerca di opportunità altrove.
“L’Umbria ha bisogno di una scossa, di una visione chiara e di politiche che rimettano al centro impresa e lavoro”: lo ha affermato Edoardo Pannacci, segretario regionale di Forza Italia Giovani Umbria, che ha commentato il convegno “Oltre la crisi umbra: fare impresa e creare lavoro nella nostra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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