Manager under 30 Caserta tra le province più giovani d’Italia Ma il futuro resta un’incognita

In Italia, la presenza di manager sotto i 30 anni è rara e spesso concentrata in alcune aree. La provincia di Caserta si distingue come una delle zone con la popolazione più giovane in Italia, e in questo quadro i giovani dirigenti trovano ancora opportunità di affermarsi ai vertici aziendali. Tuttavia, nonostante questa tendenza, il futuro dei giovani manager in questa regione rimane ancora incerto.

In un’Italia imprenditoriale che invecchia sempre di più, la provincia di Caserta si ritaglia un ruolo particolare: quello di territorio dove i giovani riescono ancora, più che altrove, a trovare spazio nei vertici aziendali. Un dato che emerge chiaramente dall’analisi InfoCamere sulle cariche.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Manager donne nell’Unione europea: 35,2%, in aumento tra le giovani. L’Italia resta sotto il 28%Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat in occasione dell’ International Women’s Day dell’8 marzo, nel 2024 le donne occupano il 35,2% delle... Assicurazione per la moto, Caserta tra le province più care: prezzi sopra i 600 euro (e in aumento)Prezzi in aumento e assicurazioni sempre più care: anche la provincia di Caserta si conferma tra le aree più onerose della Campania per quanto... Aggiornamenti e dibattiti Il Dr. Gianmarco Del Prete Trasforma la Clinica San Paolo di Aversa (Caserta) in un Centro di Eccellenza e Viene Riconosciuto come Top Manager Under 35Il Dr. Gianmarco Del Prete, manager della Clinica San Paolo di Aversa, ha trasformato la struttura sanitaria in un centro di eccellenza nazionale ed è stato inserito recentemente nella selezione di ... lavalledeitempli.net Caserta, tirocini in Usa per Under 30: borse di studio da Camera di Commercio e ConfindustriaSi chiama Minds without borders ed è il bando per l’assegnazione della borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta, realizzato in collaborazione con Confindustria Caserta, per 13 giovani ... pupia.tv