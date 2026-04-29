In Abruzzo, nel 2025, le ore di ammortizzatori sociali sono aumentate del 30% rispetto all'anno precedente. L'incremento si accompagna a una crescita della fuga dei giovani dalla regione e all'invecchiamento della forza lavoro. Questi cambiamenti evidenziano una situazione di difficoltà nel mercato del lavoro locale, con una diminuzione dei lavoratori più giovani e un aumento delle persone che beneficiano di strumenti di sostegno economico.

? Cosa sapere In Abruzzo le ore di ammortizzatori sociali sono aumentate del 30% nel 2025.. L'invecchiamento della forza lavoro spinge 8.500 giovani verso l'estero tra il 2011 e il 2023.. Il dossier di Avs Abruzzo rivela che nel 2025 la regione ha registrato oltre 17,8 milioni di ore di ammortizzatori sociali, con un balzo del 30% rispetto all’anno precedente, segnalando una crisi industriale profonda che colpisce il tessuto produttivo locale. Nonostante un tasso di occupazione al 62,4% e una disoccupazione scesa al 6,8%, i dati basati sulle rilevazioni Istat e Cresa mostrano una realtà frammentata. La crescita del lavoro in Abruzzo è sostenuta quasi esclusivamente dagli over 50, mentre le nuove generazioni faticano a trovare spazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, allarme lavoro: +30% ammortizzatori e fuga dei giovani

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