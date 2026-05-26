Controscena presenta a Bussolengo Ugly Airlines

La scuola di teatro “Controscena” presenta venerdì 29 maggio a Bussolengo nel tratro Santa Maria Maggiore alle 21 la commedia “Ugly Airlines” scritta e diretta da Enzo Forleo fondatore e direttore della scuola, dove gli allievi metteranno in scena ciò che hanno imparato nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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