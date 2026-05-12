Street Food Festival a Bussolengo
Dal 15 al 17 maggio 2026, il piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo sarà teatro di una nuova edizione dello Street Food Festival. La manifestazione si svolgerà durante tre giorni e proporrà una vasta offerta di cibo di strada, accompagnata da musica e intrattenimento all'aperto. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà durante tutto il fine settimana.
Dal 15 al 17 maggio 2026 piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo ospiterà una nuova edizione dello Street Food Festival, manifestazione dedicata al cibo di strada, alla musica e all’intrattenimento all’aperto. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento. SAGRE, FESTE ED EVENTI.🔗 Leggi su Veronasera.it
Verona at Christmas - A Magical Walking Tour
Notizie correlate
A Bussolengo "Street Food - Antiche Tradizioni del Sud"Dal 3 al 6 aprile, Piazza del Grano a Bussolengo si prepara ad accogliere una manifestazione dedicata al cibo di strada e alla musica, con un...
Street food, musica e cultura pop, a Empoli debutta Urban Food FestivalEmpoli, 4 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban...
Argomenti più discussi: dal 1 al 3 maggio 2026 arriva a milano la xxv tappa dell'international street food; Street Food Festival sbarca in Toscana, una primavera di gusto a Castelfranco di Sotto; Soave Street Food Festival dal 30 aprile al 3 maggio 2026; A Reggiolo arriva lo Street Food Festival: gusto, musica e spettacolo in piazza.
Vi aspettiamo numerosissimi anche stasera , per la terza e ultima serata dello Street Food Festival !! #comunedireggiolo #eventireggio #streetfood #Reggiolo #streetfoodfestival facebook
Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto, Mondello Festival e street food: cosa fare nel weekend del Primo Maggio ift.tt/ZPWLSBw x.com
Oggi ho scoperto che nel 1979, la band punk italiana Skiantos si esibì al festival di Bologna portando un cucina sul palco, bollendo spaghetti e mangiandoli, senza suonare niente. Quando il pubblico protestò, il cantante principale disse loro che erano troppo reddit
A Reggiolo è tutto pronto per lo Street Food FestivalREGGIOLO (Reggio Emilia) – Piazza Martiri è pronta a trasformarsi nel cuore del gusto e del divertimento. Da oggi fino a domenica il centro storico ospiterà lo Street Food Festival, una tre giorni imp ... reggionline.com