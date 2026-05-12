Street Food Festival a Bussolengo

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio 2026, il piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo sarà teatro di una nuova edizione dello Street Food Festival. La manifestazione si svolgerà durante tre giorni e proporrà una vasta offerta di cibo di strada, accompagnata da musica e intrattenimento all'aperto. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà durante tutto il fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 15 al 17 maggio 2026 piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo ospiterà una nuova edizione dello Street Food Festival, manifestazione dedicata al cibo di strada, alla musica e all’intrattenimento all’aperto. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento. SAGRE, FESTE ED EVENTI.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Verona at Christmas - A Magical Walking Tour

Video Verona at Christmas - A Magical Walking Tour

Notizie correlate

A Bussolengo "Street Food - Antiche Tradizioni del Sud"Dal 3 al 6 aprile, Piazza del Grano a Bussolengo si prepara ad accogliere una manifestazione dedicata al cibo di strada e alla musica, con un...

Street food, musica e cultura pop, a Empoli debutta Urban Food FestivalEmpoli, 4 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban...

Argomenti più discussi: dal 1 al 3 maggio 2026 arriva a milano la xxv tappa dell'international street food; Street Food Festival sbarca in Toscana, una primavera di gusto a Castelfranco di Sotto; Soave Street Food Festival dal 30 aprile al 3 maggio 2026; A Reggiolo arriva lo Street Food Festival: gusto, musica e spettacolo in piazza.

A Reggiolo è tutto pronto per lo Street Food FestivalREGGIOLO (Reggio Emilia) – Piazza Martiri è pronta a trasformarsi nel cuore del gusto e del divertimento. Da oggi fino a domenica il centro storico ospiterà lo Street Food Festival, una tre giorni imp ... reggionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web